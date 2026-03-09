إعلان

الصحفيين والمهندسين بالإسكندرية يبحثان آليات التعاون بين النقابتين

كتب : محمد البدري

01:00 ص 09/03/2026

اجتماع مشترك بين الصحفيين والمهندسين بالإسكندرية

عقدت نقابتا المهندسين والصحفيين بالإسكندرية، مساء الأحد ، لقاءً موسعًا لبحث تعزيز آليات العمل المشترك وبناء شراكة استراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع وتكامل الأدوار المهنية بين الجانبين.

صالون ثقافي وبروتوكول تعاون مرتقب

شهد اللقاء مناقشة تدشين صالون ثقافي دوريًا مشترك، يركز على القضايا الهندسية والمشروعات القومية الكبرى من منظور فنيًا وصحفيًا متكامل.

كما تناول الحضور صياغة بروتوكول تعاون رسميًا يضمن تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، مع الاتفاق على توفير نقطة تنسيق إعلامية ثابتة ومسؤول تواصل مباشر لتسهيل مهام التغطية الصحفية في الفعاليات الكبرى بوضوح ودقةً.

رؤية النقباء لمستقبل العمل النقابي

أكد الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، على عمق الروابط المهنية، مشيرًا إلى حرص النقابة على توفير آليات تنسيق تضمن انسيابية العمل الصحفي.

من جانبه، وصف رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، العلاقة بأنها شراكة استراتيجية تهدف لخدمة الوطن، فيما أشار رامي ياسين، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى السعي لاستعادة "العصر الذهبي" للعمل النقابي المشترك وفتح قنوات اتصال مستدامًا.

وأكد خالد الأمير، وكيل نقابة الصحفيين، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاون مثمرًا بين الجانبين، بما يعزز من الدور المجتمعي للنقابات المهنية في الثغر.

حضور اللقاء

جاء اللقاء بحضور؛ الدكتور هشام سعودي، والأستاذ رزق الطرابيشي، والأستاذ رامي ياسين، والأستاذ خالد الأمير، والأستاذ شوكت سعد، والأستاذة شيرين العقاد (وكلاء نقابة الصحفيين)، والمهندس محمد سعيد (رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين)، وعدد من ممثلي المؤسسات الصحفية بالإسكندرية.

