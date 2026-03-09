تحول مصطلح الانفصال عن الواقع في الآونة الأخيرة إلى تريند متداول على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يستخدمه كثيرون للتعبير عن الإرهاق أو الضغط اليومي، ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام الواسع يثير تساؤلات حول الفرق بين الشرود الطبيعي الذي يمر به الجميع، وبين الاضطرابات النفسية الفعلية التي تحتاج إلى تشخيص وعلاج.

الفجوة بين التريند والواقع الطبي

تشير صحيفة مترو إلى أن كثيرا من المستخدمين، خاصة من الأجيال الشابة، يلجؤون إلى مصطلحات نفسية مثل الانفصال لوصف التعب أو الملل، لكن الإحصاءات في المملكة المتحدة تظهر أن اضطرابات الانفصال الحقيقية تصيب نسبة صغيرة فقط من السكان تتراوح بين 1% و3%.

هوذا التباين يعكس تحول بعض الاضطرابات النفسية الخطيرة إلى محتوى ترفيهي، رغم أن الواقع الطبي يشمل أعراضا معقدة مثل فقدان الذاكرة أو اضطراب الهوية.

الانفصال النفسي.. طيف بين الطبيعي والمرضي

ويوضح خبراء الأعصاب والطب النفسي في جامعة هارفارد أن الانفصال عن الواقع ليس حالة واحدة، بل يقع ضمن طيف واسع من التجارب النفسية.

فكثير من الأشخاص يختبرون شكلا بسيطا وطبيعيا منه، مثل الانغماس في قراءة كتاب أو قيادة السيارة دون الانتباه لتفاصيل الطريق، ويعد هذا النوع من الاستجابات آلية يستخدمها العقل للتعامل مع الضغوط أو حتى مع الشعور بالملل.

لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح هذا الشعور مستمرا أو خارج السيطرة، ما قد يحول الحالة من مجرد تشتت ذهني عابر إلى اضطراب يؤثر في حياة الشخص اليومية.

كيف نميز بين القلق والاكتئاب والانفصال؟

يستخدم بعض الخبراء تشبيهات بسيطة لتوضيح الفروق بين هذه الحالات النفسية، فالقلق يشبه قيادة السيارة بيدين متوترتين، بينما الاكتئاب هو الرغبة في عدم خوض الرحلة من الأساس، أما الانفصال فيشبه الشعور بأنك تجلس في المقعد الخلفي بينما يقود شخص آخر حياتك.

هذه الاستعارات تبرز أهمية عدم الخلط بين المصطلحات الطبية واستخدامها بشكل عشوائي، لأن التشخيص الحقيقي يتطلب معايير طبية واضحة.

أهمية الوعي بالمصطلحات النفسية

ويشدد المختصون على ضرورة التعامل بحذر مع المصطلحات المرتبطة بالصحة النفسية، وعدم استخدامها في سياقات ساخرة أو عابرة، فالشعور المؤقت بالانفصال قد يكون استجابة طبيعية للضغط، لكنه يصبح مؤشرا مقلقا عندما يتكرر بشكل مؤلم أو يجعل الشخص يشعر بالاغتراب عن ذاته أو محيطه، كما أن تعزيز الوعي بهذه المصطلحات يساعد في حماية المرضى الحقيقيين وضمان الاعتراف بمعاناتهم بعيدا عن ضجيج التريندات على الإنترنت.

