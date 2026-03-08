"ولا عيب ولا حرام".. أحمد الطيب يثير الجدل بشأن تجنيس خوان بيزيرا

بعد قرار معتمد جمال.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري

احتفى حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر للشباب ولاعب فريق برشلونة الإسباني، بظهوره الأول مع فريق الشباب بالنادي الإسباني وتسجيله أول هدف مع الفريق.

وشارك عبد الكريم في مباراة برشلونة تحت 19 عاما أمام هويسكا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإسباني للشباب، في اللقاء الذي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وسجل عبد الكريم هدف فريقه الثاني، في مرمى هويسكا اليوم بالدوري الإسباني تحت 19 عاما، ليفتتح سجله التهديفي رفقة البارسا.

تعليق حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع برشلونة

ونشر عبد الكريم عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لهدفه في مرمى هويسكا وكتب: "المباراة الأولى، الهدف الأول"، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل، يستعد عبد الكريم رفقة برشلونة لمواجهة فريق ديبورتيفو لاكورونيا، في إطار منافسات بطولة كأس إسبانيا تحت 19 عاما.

ويذكر أن حمزة عبد الكريم، انضم إلى فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلي، بعقد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 3 ملايين يورو.

أقرأ أيضًا:

"بعد التعادل مع هويسكا".. موعد مباراة فريق برشلونة تحت 19 عاما المقبلة

فابريزيو: غضب تجاه ميسي بعد مزاعم تبرعه لإسرائيل