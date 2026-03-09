إعلان

أزمة نفسية.. عشريني ينهي حياته شنقًا في كفر الشيخ

كتب : مصراوي

02:34 ص 09/03/2026

انتحار - ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل عاطل في نهاية العقد الثاني من العمر على إنهاء حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية حادة بمنطقة قلين البلد في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا، يفيد بتلقي مركز شرطة قلين بلاغًا من أهالي باكتشافهم إقبال المدعو "محمد. ي. م. ع. أ"، 29 عامًا، عاطل، ويقيم بمنطقة قلين البلد، على إنهاء حياته شنقًا.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، إذ تبين تعليق المتوفي المذكور في ملاءة سرير في جنش سقف غرفة نومه بمنزله الكائن في العنوان السابق ذكره.

بسؤال والدته المدعوة "نوال. ع. ف. ا"، 49 عامًا، ربة منزل، تقيم بنفس العنوان قررت أن نجلها كان يمر بأزمة نفسية حادة جعلته يقبل على التخلص من حياته بتلك الطريقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قلين التخصصي، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 1125 لسنة 2026 إداري مركز شرطة قلين، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

