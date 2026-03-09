إعلان

لضبط العملية التعليمية.. استبعاد مديري مدرستين ببنها لتقصيرهما

كتب : أسامة علاء الدين

12:42 ص 09/03/2026

ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبي

أصدر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا باستبعاد مديرين بمدرستين تابعتين لإدارة بنها التعليمية، إحداهما ابتدائية والأخرى ثانوية، في إطار إجراءات حاسمة اتخذتها المديرية لفرض الانضباط داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة، وضمان سير العملية الدراسية وفقًا للضوابط الوزارية.

جولات ميدانية ترصد التقصير

جاء القرار عقب جولة مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة، شارك فيها أشرف محمود ومروان غراب، وكيلي المديرية، حيث تم رصد عدة مخالفات داخل المدرستين.

وتمثلت المخالفات في تدني نسب حضور الطلاب بشكل حاد، وعدم الالتزام بتنفيذ التقييمات الشهرية المقررة وزاريًا، بالإضافة إلى مخالفات إدارية تتعلق بعدم مطابقة نتائج التقييمات المسجلة لسجلات الحضور والغياب الفعلية للطلاب.

لا تهاون مع الإهمال

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن القرار يأتي في سياق الجولات اليومية التي تجريها قيادات المديرية للوقوف على مدى التزام المؤسسات التعليمية بالقرارات الوزارية على أرض الواقع.

ومن جانبه، شدد الدكتور ياسر محمود على أن "وقت التقصير قد انتهى"، مؤكدًا استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة لجميع مدارس المحافظة بانتظام، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع حالات التقاعس أو الإهمال التي تؤثر على مصلحة الطلاب، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى من هذه القرارات هو تحقيق الانضباط المدرسي وضمان جدية العملية التعليمية.

مديرية التربية والتعليم القليوبية إدارة بنها التعليمية وزارة التربية والتعليم

