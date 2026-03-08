جامعة بنها تحتفل باعتماد 43 برنامجًا أكاديميًا في مختلف الكليات (صور)

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوظيف البحث العلمي لخدمة خطط التنمية والتطوير داخل الثغر.

البحث العلمي بيت خبرة للتنمية

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، باعتبارها بيت خبرة يقدم حلولًا مبتكرة للتحديات التنموية والخدمية. مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد مركزًا مهمًا للعلم والمعرفة، وضرورة فتح قنوات تعاون مستمرة مع الباحثين لتبني الأفكار الابتكارية التي تطور منظومة العمل التنفيذي.

ربط مخرجات البحث العلمي بقضايا المجتمع

من جانبه، هنأ وزير التعليم العالي محافظ الإسكندرية على توليه مهامه، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوجيه نتائج الأبحاث لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة. كما شدد على أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والباحثين بما يخدم مصلحة الوطن.

آليات التعاون في التحول الرقمي وحماية البيئة

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات المحافظة في قطاعات حيوية، أبرزها: إدارة الموارد، وحماية البيئة، والتحول الرقمي.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون مع جامعة الإسكندرية لتنفيذ المشروعات البحثية التي تخدم التنمية المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.