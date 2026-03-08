إعلان

سيرًا على الأقدام.. محافظ جنوب سيناء يتفقد دهب ويلتقي المواطنين والسياح

كتب : رضا السيد

11:41 م 08/03/2026
أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية سيرًا على الأقدام بالممشى السياحي بمدينة دهب، لمتابعة المرحلة الثانية من أعمال التطوير، ولقاء المواطنين والسياح، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات واحتياجات الأهالي والزوار عن قرب.

حوار مفتوح مع المواطنين والسياح

حرص المحافظ خلال الجولة على تبادل الحديث مع السائحين والمواطنين في أجواء ودية، حيث بادلهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما استمع إلى عدد من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين بعض الخدمات والمرافق.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة بدراسة هذه المطالب ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في العمل التنفيذي، بينما أشاد السائحون من مختلف الجنسيات بمستوى الخدمات ونظافة المدينة، وأبدى المواطنون سعادتهم بهذا التواصل المباشر دون حواجز.

تفاصيل تطوير الممشى السياحي

واطلع المحافظ على شرح تفصيلي حول المرحلة الثانية لتطوير الممشى السياحي، والتي تمتد بطول 300 متر بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، وتشمل إنشاء عدايات وأعمال رخام، بالإضافة إلى تركيب مقاعد وأعمدة إنارة تحمل الهوية البصرية الخاصة بمدينة دهب، لضمان مظهر حضاري يليق بمكانة المدينة السياحية.

جولات ميدانية ومتابعة الأسواق

وامتدت جولة المحافظ لتشمل تفقد منطقة العصلة، حيث تابع أسعار الخضروات والفاكهة وجودة المنتجات داخل المحلات، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

كما شملت الجولة منطقة البيضاء لمتابعة الحالة العامة بها، حيث وجّه المحافظ بإعداد تصور متكامل لتطويرها ورفع كفاءتها، مؤكدًا في ختام جولته حرصه الدائم على النزول للشارع، باعتبار المواطنين شركاء في المسؤولية وصوتهم هو البوصلة الحقيقية لتحديد أولويات العمل.

جنوب سيناء مدينة دهب اللواء إسماعيل كمال الممشى السياحي جولة ميدانية تطوير دهب

