دهب تستعد للمستقبل.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود تقنين للمواطنين (صور)

كتب : رضا السيد

11:52 م 08/03/2026
    تسليم العقود
    المحافظ في حفل التسليم
    عقود تقنين وضع اليد
    صورة جماعية للمحافظ مع المواطنين
    للمحافظ يهنئ المواطنين
    المواطنين أصحاب العقود

سلم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، عددًا من عقود التقنين والتخصيص الخاصة بمنازل للمواطنين بمدينة دهب، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب، ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة.

دهب الأولى في تقنين الأوضاع

وأكد المحافظ أن مدينة دهب تُعد أولى مدن المحافظة في إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، مشيرًا إلى الانتهاء من تسليم 20 عقد تقنين كدفعة أولى، من إجمالي 120 حالة تقدمت بطلباتها، ومن المقرر استكمال إجراءات باقي الحالات تباعًا خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تهنئته للمواطنين، ومثنيًا في الوقت ذاته على جهود الوحدة المحلية بمدينة دهب في تسريع وتيرة العمل.

مشاورات لخفض أسعار التقنين

وفي سياق التخفيف عن كاهل المواطنين، لفت المحافظ إلى وجود تنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لبحث خفض أسعار التقنين، بما يتناسب مع المستويات الاجتماعية المختلفة داخل المدينة وفي إطار الضوابط القانونية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطنين ودعمهم.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على رصده لمطالب المواطنين على أرض الواقع، لوضعها في مقدمة خطط التنمية بالمدينة، وعلى رأسها مشكلات الصرف الصحي وتطوير شبكة الطرق، مشددًا على أن دهب تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لمكانتها السياحية والبيئية المتميزة، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع المحلي مع الجهاز التنفيذي لتحقيق التنمية المنشودة ووضع المدينة على خارطة السياحة العالمية.

جنوب سيناء مدينة دهب تقنين الأوضاع اللواء إسماعيل كمال عقود منازل تنمية دهب

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
