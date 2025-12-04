لحظة تشييع جنازة السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير بمقابر بورسعيد -صور

إقبال الناخبين على لجان الرمل بالإسكندرية فى اليوم الثاني لجولة الإعادة

شيع أبناء بورسعيد، اليوم الخميس عقب صلاة الفجر، جنازة السباح يوسف محمد عبد الملك، لاعب نادي الزهور بالقاهرة، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى مجاور لاستاد القاهرة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة منافسات 50 متر ظهر المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي.



وسادت حالة من الحزن والبكاء خلال تشييع جنازة السباح يوسف محمد من مسجد الكريم بشارع كسرى في محافظة بورسعيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بحي الزهور ببورسعيد.



وكان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قد نعى ببالغ الحزن والأسى، السباح الطفل يوسف محمد، ابن بورسعيد، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد ابنهم برحمته الواسعة



وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم لأسرة الطفل في مصابهم الأليم، وكل ما يلزم في إطار الإجراءات القانونية والإنسانية.