بالصور- انهيار منزل في أسوان وإصابة سيدة أثناء مرورها بالشارع

أسوان - إيهاب عمران:

أصيبت سيدة كانت تسير في الشارع لحظة انهيار منزل خالٍ من السكان بمدينة أسوان، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا بانهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة بركة الدماس وسط المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ولم يسفر الحادث عن أي وفيات أو إصابات أخرى، نظرًا لأن المنزل كان خاليًا من السكان.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.