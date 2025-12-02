إعلان

النيابة تعاين موقع حريق مخزن بلاستيك بالخانكة -صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:28 ص 02/12/2025
    حريق مخزن العكرشة
    حريق الخانكة
    حريق يلتهم مخزن
    حريق مخزن الخانكة

باشرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، معاينة موقع حريق هائل اندلع في مخزن بلاستيك بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، ما أسفر عن وفاة رامي عادل، 25 عامًا، وحسانين راضي عبد الغني، 70 عامًا، وإصابة أحمد محمد عبد الفتاح، 48 عامًا باشتباه كسر في العمود الفقري.

وأظهرت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع بالمخزن الواقع بالطابق الأرضي المجاور للمسجد الكبير، وانتشرت النيران بسرعة نتيجة طبيعة المواد البلاستيكية شديدة الاشتعال، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة، التي تواصل التحقيق مع الشهود وجمع الأدلة لمعرفة أسباب الواقعة.

كما تجري الجهات المختصة فحص المخزن للتأكد من مدى التزامه باشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق، وسط تأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة لتفادي حوادث مماثلة في المستقبل.

حريق مخزن بلاستيك الخانكة النيابة العامة منطقة العكرشة

