بالصور.. غرق شارع الباسل بالسويس وانقطاع المياه في شرق الأربعين

كتب : حسام الدين أحمد

01:29 م 17/12/2025
    سيارات كسح المياه
    سحب المياه من شارع الباسل
    المياه تغرق شارع الباسل
    كسر بخط مياه يغرق الشارع

انقطعت مياه الشرب عن عدة ضواحي سكنية بحي الأربعين في السويس، بسبب كسر خط مياه رئيسي يغذي شارع النيل، ودفع حي الأربعين بسيارات المسح والمعدات لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة.

وكان أهالي شارع الباسل في السويس، فوجئوا صباح اليوم الأربعاء، بحدوث هبوط أرضي أعقبه غرق الشارع بمياه الشرب، إثر كسر بخط المياه المار الممتد من محطة التنقية على الهويس والمغذي لعدة ضواحي سكنية شرق حي الأربعين.

وانتقلت المهندسة جهاد أحمد رئيس حي الأربعين، يرافقها سيد صقر مدير المرافق بالحي، وإسلام عميرة مساعد رئيس الحي، للوقوف على أعمال الإصلاح الجارية، إذ جرى غلق خط المياه بقطر 6 بوصة والدفع بسيارات الكسح لسحب المياه، مع فتح البيارات لمحاولة تحديد مكان الكسر بدقة.

وأكدت المهندسة جهاد أحمد، أن أعمال الإصلاح مستمرة حتى الانتهاء منها في الساعات المقبلة، على أن يتم ضخ المياه للمناطق المتاثرة تباعا.

غرق شارع الباسل السويس انقطاع المياه

