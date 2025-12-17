بالصور.. غرق شارع الباسل بالسويس وانقطاع المياه في شرق الأربعين

انقطعت مياه الشرب عن عدة ضواحي سكنية بحي الأربعين في السويس، بسبب كسر خط مياه رئيسي يغذي شارع النيل، ودفع حي الأربعين بسيارات المسح والمعدات لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة.

وكان أهالي شارع الباسل في السويس، فوجئوا صباح اليوم الأربعاء، بحدوث هبوط أرضي أعقبه غرق الشارع بمياه الشرب، إثر كسر بخط المياه المار الممتد من محطة التنقية على الهويس والمغذي لعدة ضواحي سكنية شرق حي الأربعين.

وانتقلت المهندسة جهاد أحمد رئيس حي الأربعين، يرافقها سيد صقر مدير المرافق بالحي، وإسلام عميرة مساعد رئيس الحي، للوقوف على أعمال الإصلاح الجارية، إذ جرى غلق خط المياه بقطر 6 بوصة والدفع بسيارات الكسح لسحب المياه، مع فتح البيارات لمحاولة تحديد مكان الكسر بدقة.

وأكدت المهندسة جهاد أحمد، أن أعمال الإصلاح مستمرة حتى الانتهاء منها في الساعات المقبلة، على أن يتم ضخ المياه للمناطق المتاثرة تباعا.