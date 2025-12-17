انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.19% عند مستوى 41504 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 12.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 84.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.72% عند مستوى 42002 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.