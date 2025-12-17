سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 17 ديسمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6602 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6565 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5744 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4923 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 45955 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.