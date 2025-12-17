رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى طب الأسنان استعدادًا للتشغيل التجريبي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الفترة المقبلة، يرافقه الدكتور إسلام عامر عميد كلية طب وجراحة الأسنان، والدكتور أحمد جابر وكيل الكلية والدكتور ياسر عبد الفتاح الأمين المساعد واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وعدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان يُعد إضافة نوعية للمنظومة الطبية والتعليمية بالجامعة، حيث يساهم في تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، إلى جانب دوره التعليمي والتدريبي لطلاب كلية طب وجراحة الأسنان، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تجهيز المستشفى بأحدث الإمكانيات الطبية والتقنية وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضح النعماني، أن المستشفى تضم كافة تخصصات طب الأسنان، وتتكون من 6 أدوار تشمل بدرومًا، ودورًا أرضيًا، و4 أدوار متكررة، وتضم 32 عيادة منها 8 عيادات مجمعة، و13 عيادة تشخيصية، و11 عيادة للعلاج بأجر، بسعة إجمالية تصل إلى 259 كرسي أسنان، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى.

وأضاف الدكتور إسلام عامر، أن المستشفى تم تجهيزها ايضاً بعدد 4 معامل حديثة تضم نماذج محاكاة للفم والوجه والفكين، تُستخدم في تدريب الطلاب عمليًا، بالإضافة إلى 15 معملًا متخصصًا في مختلف تخصصات طب الأسنان، وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وأطباء الأسنان.

الجدير بالذكر أنه سيتم انطلاق التشغيل التجريبي للمستشفى بإطلاق مبادرة "أجمل ابتسامة" التي تستهدف إجراء 100 عملية زراعة وتأهيل للفم للمواطنين، كمرحلة أولى ضمن برنامج متكامل لتحسين خدمات طب الأسنان الجامعي.