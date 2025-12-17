إعلان

فطير مشلتت هدية لمحافظ بني سويف في معرض الأسر المنتجة

كتب : حمدي سليمان

02:47 م 17/12/2025

محافظ بني سويف

استطاعت إحدى السيدات المشاركات في معرض الأسر المنتجة بمركز ببا جنوب بني سويف، خطف الأضواء بعدما قدّمت «فطير مشلتت» للدكتور محمد هاني محافظ الإقليم، في مشهد عفوي حمل الكثير من الدلالات الإنسانية والإقتصادية معًا.

الفطير لم يكن مجرد هدية تقليدية، بل رسالة غير مكتوبة عن نجاح مشروعات التمكين الاقتصادي التي تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي وشؤون المرأة، وقدرة السيدات على تحويل مهارات منزلية متوارثة إلى منتج قادر على المنافسة والتسويق.

ولاقت اللفتة استحسان الحضور، ليتحول «الفطير المشلتت» إلى حديث زوار المعرض، كرمز لمنتج شعبي أصيل خرج من مطبخ أسرة بسيطة ليحمل رسالة تقدير ودعم لجهود تمكين المرأة والأسر الأولى بالرعاية.

بحضور الدكتورة هبة مصطفى الجلالي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتورة دعاء سعيد مدير شؤون المرأة، والعميد أحمد علاء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وجمال طه مدير إدارة التضامن بمركز ببا.

محافظ بني سويف معرض الأسر المنتجة فطير مشلتت هدية

