جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. التفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025-2026، بما يتماشى مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي وتوقيت الإجازات الرسمية للفصل الدراسي الثاني.

أوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت 17 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 22 يناير، حيث يتم وضع جدول موحد لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

حددت وزارة التربية والتعليم أيضًا موعد إجازة نصف العام الدراسي، والتي ستبدأ يوم السبت 24 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026.

