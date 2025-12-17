إعلان

"اتاخدت في الرجلين".. كيف ردت نيفين مندور على شائعات تعاطيها المخدرات

كتب : نوران أسامة

11:56 ص 17/12/2025

نيفين مندور

بعد رحيلها، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول لقاء سابق للفنانة الراحلة نيفين مندور، كشفت خلاله حقيقة القبض عليها في واقعة تعاطي المخدرات، وذلك خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.

وقالت نيفين خلال اللقاء: "باختصار شديد عشان الموضوع ده بيضايقني، الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيا، وأنا اللي اتاخدت في الرجلين، هو حبيبي بين نار بنته وسمعته وسمعة بنته، وربنا كبير والحمد لله أخدت براءة من أول دقيقة، ومفيش حد قدر يشكك فيها".

وتابعت: "فكرت أطلع أرد كتير، بس ردود فعل الناس اللي كلها كانت معايا خلتني مردش، و90% من الناس شايفني بالصورة الحقيقية، أصحح لمين؟ لشوية ناس مريضة مش دول اللي يفرقوا معايا، اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز يصدق عنه مصدق، اللي يفرق معايا ربنا وأهلي".

وأضافت أن الواقعة جاءت في توقيت صعب، قائلة: "الموضوع جه في وقت كانت ماما متوفية يوم 16/1/2003، والقضية كانت يوم 13/3/2003، وبعدها عملت حادثة يوم 28/3".

يُذكر أن الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم "اللي بالي بالك"، رحلت عن عالمنا منذ ساعات، بعد اندلاع حريق داخل منزلها.

نيفين مندور المخدرات مواقع التواصل الاجتماعي

