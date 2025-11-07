القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة التحصين، مشيراً إلى أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية ودعماً مهماً للاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم خلال الحملة تحصين نحو 65 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام ضد عدد من الأمراض الوبائية الخطيرة، منها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومرض السات 1 (SAT 1)، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان الحيوي داخل المحافظة.

وأشار شمس الدين إلى أن المديرية تنفذ الحملة من خلال لجان ثابتة بجميع الوحدات البيطرية، إلى جانب فرق متنقلة تجوب القرى والمزارع "من بيت إلى بيت"، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين دون استثناء.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين لضمان نجاح الجهود الوقائية، مؤكداً أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يمثل أحد مرتكزات الأمن الغذائي ودعامة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي.