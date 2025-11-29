الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشف إسلام البنداري، أخصائي التأهيل السلوكي، تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية للطفل المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار بالإسماعيلية»، مؤكدًا أن المتهم كان يعاني من اضطراب سلوكي خطير يصل إلى حد الانحلال الأخلاقي، وهو ما انعكس على تخطيطه للجريمة وتنفيذها.

وأوضح البنداري أن المتهم خطط للجريمة منذ عام كامل، محاولًا الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات، حيث تواصل مع "شات جي بي تي" للاستفسار عن كيفية ارتكاب الجريمة، إلا أن الرد كان واضحًا بعدم تقديم أي مساعدة تتعلق بالجرائم. وأشار المتهم لاحقًا إلى أنه حاول خداع النظام بالادعاء أنه يكتب سيناريو، بهدف استقطاب المعلومات.

وأضاف الأخصائي أن المتهم استفسر عن نسبة اكتشاف الجريمة، التي كانت تتجاوز 70% في البداية، ما دفعه لتعديل خطته عدة مرات، حتى ظن أنها تقل عن 10%. كما تراجع عن استدراج عامل دليفري لقتله خشية التتبع، ولجأ بدلاً من ذلك لاستدراج زميله من المدرسة، اعتقادًا منه أن خطته ستكون صعبة الاكتشاف.

وفي سياق متصل، قررت نيابة الإسماعيلية إحالة الطفل إلى محكمة جنايات الأحداث، مع تحديد جلسة أولى في 25 نوفمبر، بعد انتهاء التحقيقات التي استغرقت أسابيع. كما جددت النيابة حبس والد المتهم وصاحب محل الهواتف المحمولة لمدة 15 يومًا، لاتهامهما بالتورط في إخفاء الأدلة، حيث تبين أن والد المتهم شاهد آثار دماء داخل الشقة ولم يُبلغ الجهات المختصة، بل ساهم في تنظيف المكان ومحاولة طمس معالم الجريمة، فيما يواجه صاحب المحل اتهامات تتعلق بالهاتف المستخدم في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين استدرج المتهم زميله إلى شقته وارتكب الجريمة باستخدام أدوات كهربائية للتقطيع، ما أثار صدمة وغضبًا بين أهالي المحافظة بسبب بشاعة الواقعة.

وفي تطور جديد، تعذّر حضور المتهم جلسة محكمة جنايات الأحداث المحددة اليوم لأسباب أمنية، وتم تحديد جلسة جديدة في 2 ديسمبر لمواصلة نظر القضية. وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة، بما يشمل تقارير نفسية وسلوكية، وشهادات من المدرسة، وتقرير الطب الشرعي، مع استعدادات لإعلان مواعيد استكمال الجلسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة نقل المتهم وحضور جميع الأطراف.

اقرأ أيضا:

"المتهم خطط لإخفاء الأدلة".. تفاصيل صادمة في جريمة المنشار بالإسماعيلية (صور)

خلاف وسرقة وتقليد فيلم أجنبي.. 3 دوافع وراء جريمة المنشار في الإسماعيلية- صور

"خطط للواقعة من سنة".. تفاصيل جديدة مرعبة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

الأم المكلومة في جريمة الإسماعيلية: "أنا عايزة حق ابني.. ناري مش هتبرد إلا لما يتعدم هو واللي ساعده"