"من حلم الزواج إلى الكفن".. مأساة شاب من الفيوم في حادث تصادم بجدة

الفيوم - حسين فتحي:

شهدت قرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس مأساة إنسانية بعد وصول جثماني شابين من أبنائها، هما إسلام سعيد عبد الحميد (22 عامًا) وأحمد عبد العليم عبد الله (34 عامًا)، واللذان لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة مخصصة لنقل العمال إلى أحد المواقع السكنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأخرى تريلا كبيرة على أحد طرق المدينة.

وقال الحاج أحمد عبد الفتاح إن الشاب إسلام هو الثالث بين أشقائه، وحاصل على مؤهل متوسط، وسافر إلى السعودية في شهر رمضان قبل الماضي للعمل من أجل تجهيز نفسه لبناء مسكن والاستعداد للزواج.

وكان قد ارتبط الشاب بإحدى الفتيات قبل سفره مباشرة، وكان يأمل في العودة قبل حلول شهر رمضان المقبل لإتمام الزواج، إلا أن القدر لم يمهله، فعاد إلى أسرته ملفوفًا في كفن، بدلًا من ارتداء بدلة الزفاف. وقد أصيبت خطيبته، البالغة من العمر 19 عامًا، بصدمة كبيرة عقب تلقي نبأ وفاته.

وأضاف عبد الفتاح أن الصدمة الأخرى كانت لدى أسرة الفقيد الثاني أحمد عبد العليم عبد الله، وهو أب لثلاثة أطفال صغار، إذ انهارت زوجته وأطفاله عند استقبال الجثمان القادم عبر سيارة الإسعاف من مطار القاهرة، غير مصدقين أن والدهم، الذي كان يستعد للعودة محملًا بالهدايا وملابس العيد خلال شهر رمضان المقبل، عاد إليهم ملفوفًا في كفن أبيض.

وأشار إلى أن الضحيتين من البسطاء الذين سافروا للعمل في السعودية مثل عشرات من أبناء قرى مركز سنورس العاملين في مهن المعمار والبناء، طمعًا في حياة كريمة لأسرهم.