أسيوط - محمود عجمي:

قاد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام بنطاق حي شرق وغرب مدينة أسيوط، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وتأتي الحملة في إطار جهود مديرية الأمن لإعادة الانضباط للشوارع وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن التعديات على الطريق العام وإشغال الأرصفة واستغلالها لأغراض تجارية، ما يعيق حركة السير ويسبب إزعاج الأهالي.

وشملت الحملة المرور على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، من بينها مجمع مواقف الأزهر، حيث تم إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، ورفع العربات اليدوية الخشبية وفروشات الخضروات والفاكهة العشوائية وغير القانونية، المخالفة لشروط الترخيص والدفاع المدني والأمن الصناعي والصحة والبيئة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم تكرار هذه الممارسات.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم لقيادات وزارة الداخلية على جهودها في إزالة الإشغالات، مؤكدين أن الحملة أعادت الشكل الجمالي والنظام إلى الشوارع.