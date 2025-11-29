بالأسماء.. إصابة 8 تلاميذ ومشرفتهم في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 8 تلاميذ بمدرسة رزق حمامو التابعة لإدارة بلطيم التعليمية في كفر الشيخ، ومشرفتهم، اليوم السبت، بإصابات متفرقة إثر. وقوع حادث تصادم مركبة بخارية توك توك بأخرى سوزوكي، بعد بورصة الأسماك على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - بلطيم.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 9 مصابين 8 أطفال تلاميذ، ومشرفتهم إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ، نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من "جودي.هـ.ق"، 12 عامًا، بجرح في فروة الرأس، و"هنا.ر.ش"، 12عامًا، مصابة بجرح في فروة الرأس، و"هديل.م.ا"، 40 عامًا مشرفة أطفال بمدرسة رزق حمامو، مصابة بشرخ في الذراع الأيمن، و"رهف.ر.إ"، 12 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات، و"آدم.ع.ا"، 9 أعوام، مصابًا بكدمات وسحجات.

كما أصيب "ياسين.س.ع"، 11عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، و"محمود.م.ا"، 11 عامًا، بكدمات وسحجات، و"رودينا.ر.ي"، 12 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات، و"منة.هـ.ا"، 11 عامًا مصابة بكدمات وسحجات.