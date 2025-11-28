بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل ميناء الإسكندرية السفينة ANJI PROSPERITY، والتي تُعد أكبر ناقلة سيارات في العالم ضمن تصنيف RoRo / Car Carrier، وذلك في أولى رحلاتها داخل البحر المتوسط منذ دخولها الخدمة في أغسطس الماضي.

تبلغ الحمولة الإجمالية للسفينة نحو 88 ألف طن، ويصل طولها إلى 228 مترًا، وترفع علم ليبيريا، بينما يصل غاطسها إلى 10 أمتار، وتصل سعتها الاستيعابية إلى 25 ألف سيارة، ما يجعلها أكبر سفينة نقل سيارات تستقبلها الهيئة في تاريخها. وتم مباشرة عمليات تفريغ شحنتها المخصصة لميناء الإسكندرية فور وصولها.

وأكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة استعدت مسبقًا لاستقبال السفينة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة، بدءًا من تلقي إخطار جدول الرسو منذ مغادرة السفينة سنغافورة في 11 نوفمبر وحتى عبورها قناة السويس في 25 نوفمبر، بما في ذلك دراسة تخطيط التراكي والتأكد من جاهزية الرصيف المحدد من حيث الطول والعمق لاستقبال السفن العملاقة.

وأشار اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى توجيه إدارات الحركة والخدمات البحرية لتقديم الدعم الفني والتشغيلي الكامل أثناء عمليات القطر والإرشاد، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، مع متابعة دقيقة لجميع مراحل الوصول والرسو عبر المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد، ما ساهم في تنفيذ العملية بسلاسة وفي وقت قياسي.

وأضاف أن هذا الحدث يؤكد قدرة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على التعامل بكفاءة مع أحدث وأضخم السفن العالمية، بما يعزز مكانتها كميناء محوري إقليمي قادر على استيعاب حركة التجارة العالمية.