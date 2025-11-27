20 سنة من التعثر.. كيف سيغير افتتاح المتحف الآتوني خريطة السياحة في المنيا؟

السويس - حسام الدين أحمد:

وجه اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، رسالة طمأنة للمواطنين بتأكيده أن شاطئ "السوايسة" ملك لأهالي المدينة ومتاح لهم بالكامل، مشددًا على الشركات المنفذة للمشروعات ضرورة الالتزام ببنود التعاقدات مع إدارة التخطيط العمراني.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لممثلي شركات السياحة الداخلية، بحضور نائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، بهدف وضع المحافظة على الخريطة السياحية عبر مشروعات نوعية.

استعرض اللواء "الشاذلي" حزمة مشروعات يجري تنفيذها، أبرزها مشروع "أرض البحيرة"، وفندقي "نور" و"بلو نايل"، بالإضافة إلى تجربة تطوير رياضة الطائرات الشراعية كنشاط جاذب للسياحة الرياضية.

وأوضح أن الهدف الرئيس هو توفير فرص عمل لشباب السويس والارتقاء بجودة الحياة عبر مناطق ترفيهية تليق بالسكان.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بالقاعة الرئيسية وقدمه الإعلامي محمد حلمي، عرضًا مرئيًا لأهم المعالم التراثية والترفيهية، مثل متحف السويس القومي، و"بيت المساجيري"، وممشى بورتوفيق التاريخي، وممشى النخيل، وقصر محمد علي.

واختتم اللقاء بعرض فيلم قصير عن نجاح مهرجان السويس الأول لصيد الأسماك، من تصميم المخرج محمد محسن، فيما أعرب المحافظ عن تطلعه لتحويل السويس إلى وجهة سياحية متكاملة تخدم أبناءها وتستقطب الزوار.