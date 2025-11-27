زراعة جنوب سيناء تطلق حملات لمكافحة القوارض -صور

أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، حملة لمكافحة للقوارض بمدينة الطور، حفاظًا على الزراعات والمحاصيل الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.



وكشف المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة، عن تكثيف الاهتمام بمتابعة وتفقد المزارع، وعمل مكافحة للقوارض حفاظًا على الزراعات والمحاصيل الزراعية من خطر تلك القوارض، وما ينتج عنها من هلاك المحصول، ومن ثم تعرض المزارعين لخطر مواجهة الكثير من الخسائر.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الإدارة الزراعية بمدينة طور سيناء بقيادة المهندس ثروت منصور، بعمل مكافحة للقوارض بمنطقة أرض الكروم وقرية الجبيل، بجانب توجيه النصائح والارشادات اللازمة للمزارعين بشأن سبل حماية المزروعات من القوارض، والرد على التساؤلات التي طرحها البعض حول بعض الممارسات الزراعية السليمة.



وأكد أنه جرى توجيه حملات لمكافحة القوارض بكافة مدن المحافظة، وتتضمن هذه الحملات استخدام المبيدات السامة مثل "فوسفيد الزنك، الفخاخ"، وإتخاذ الإجراءات الوقائية مثل نظافة الحقول وسد الفتحات، مع عقد ندوات توعية للمزارعين حول مكافحة القوارض، والاستخدام الآمن للمبيدات، وتقليل العوامل المسببة لانتشارها، ومعالجة المناطق المتضررة من خلال وضع طعوم سامة في الأماكن التي تتواجد بها القوارض، مع اتخاذ الحذر اللازم.