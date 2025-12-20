المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة الثالثة - بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم سائق مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة سيارة أثناء تأثيره بالمواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وبأمانة سر أمين أحمد عبد الحافظ وأحمد أبو اليزيد عياش.

وتعود أحداث القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم «محمود. ا. ش»، 29 عامًا، سائق ومقيم بمركز شبين القناطر، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 19252 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة.

وكشف أمر الإحالة أنه بتاريخ 12 يوليو 2025، أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا «حشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المواد المخدرة، ما شكل خطرًا جسيمًا على سلامته وسلامة المواطنين.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراق الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها لتأكيد سيادة القانون وردع مخاطر تعاطي المخدرات أثناء القيادة.