بالصور- عمليات تطعيم وتعقيم للكلاب الضالة في أسيوط

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة للتعامل مع الكلاب الضالة، في إطار خطة استراتيجية تستهدف تقليل المخاطر الصحية وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان.



وأوضح الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، أن الحملة شملت مناطق حيوية بالمحافظة، حيث قامت الفرق البيطرية المتخصصة بجمع الكلاب غير المملوكة ونقلها إلى مراكز إيواء مجهزة، تمهيدًا لإخضاعها لبرنامج متكامل يشمل التطعيم والترقيم والتعقيم الجراحي، بما يضمن السيطرة العلمية والآمنة على أعدادها.



وأضاف أن الكلاب تُعاد إلى بيئتها الطبيعية بعد استكمال الإجراءات الصحية في حالة مستقرة، بما يقلل المخاطر دون الإضرار بالحيوانات.



وأكد سيد أحمد أن الحملة تُنفذ وفق أعلى المعايير البيطرية والإنسانية، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين وتفهمهم لأهمية هذه الجهود كان له أثر كبير في نجاحها وتحقيق أهدافها.



وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لمحافظة أسيوط لبناء نموذج حضاري في التعامل مع الحيوانات، يوازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرحمة، ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصحة الإنسان.