حريق هائل في "بوص" جوار سكك حديد تلا (صور)

كتب : أحمد الباهي

10:47 م 25/11/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق يلتهم البوص في تلا المنوفية
  • عرض 5 صورة
    وصول سيارات الإطفاء لموقع الحريق
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل بجوار شريط السكة الحديد بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    تصاعد أعمدة الدخان بجوار شريط السكة الحديد بتلا

المنوفية - أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، في كميات من "البوص" المتاخم لشريط السكة الحديد بالمنطقة الواقعة بين قرية "كفر طبلوها" ومدينة تلا بمحافظة المنوفية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء فور تلقي بلاغ الأهالي، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، حفاظًا على انتظام حركة القطارات بالمنطقة.

وانتقل مساعد مدير أمن المنوفية إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإخماد، فيما حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مخلفات زراعية اخماد حريق

