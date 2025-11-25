حريق هائل في "بوص" جوار سكك حديد تلا (صور)

إنقاذ 5 بينهم طفلان.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، في كميات من "البوص" المتاخم لشريط السكة الحديد بالمنطقة الواقعة بين قرية "كفر طبلوها" ومدينة تلا بمحافظة المنوفية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء فور تلقي بلاغ الأهالي، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، حفاظًا على انتظام حركة القطارات بالمنطقة.

وانتقل مساعد مدير أمن المنوفية إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإخماد، فيما حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.