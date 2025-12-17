الحكم بإعدام 8 متهمين بقتل شخص لسرقته بالبلينا في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد زين، اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقًا، لقتلهم شخصًا بدافع الاستيلاء على أمواله في البلينا جنوب المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2024، عندما تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالعثور على شخص جثة هامدة في دائرة مركز شرطة البلينا.

وتبين من الفحص الأولي أن الجثة تعود للمدعو "ف. م"، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات متفرقة بالجسد وحبل ملفوف حول الرقبة.

وكشفت التحريات أن 8 أشخاص هم وراء ارتكاب الجريمة، وكانوا على علم بأن المجني عليه بحوزته مبلغ مالي، فخططوا لاستدراجه إلى مكان العثور على الجثة، وعند مقاومته تعدوا عليه وخنقوه حتى فارق الحياة.