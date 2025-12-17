في قلب أحد قطارات مترو الأنفاق المزدحمة بالقاهرة، اشتعلت نار جدل لم يتوقعه الركاب، بين رجل مُسن من أبناء الصعيد وفتاة شابة، بسبب أمر بدا بسيطًا، لكنه أشعل منصات التواصل الاجتماعي في دقائق، فيديو قصير وثق المشهد، سرعان ما انتشر بين آلاف المتابعين، وكل منهم امتلك رأيًا حول "الحرية الشخصية" و"احترام الكبير" في الأماكن العامة.

- "إنتو مبتحترموش حد"

أظهر الفيديو الرجل المُسن وهو يرفع صوته على الفتاة، قائلاً: "إنتو مبتحترموش حد؟ هو مفيش احترام خالص؟ ينفع الرجالة كلها قاعدة وهي حاطة رجل على رجل؟"، فيما ردت الفتاة بعبارة مختصرة لكنها حادة: "أنت مالك ومالي؟"، لتتطور المشادة أمام الركاب وسط توتر أجواء العربة.

أثار الفيديو نقاشًا حادًا بين رواد السوشيال ميديا، إذ رأى بعضهم أن الرجل تصرف بطريقة حادة وغير لائقة، بينما اعتبر آخرون أن الفتاة كان يجب أن تراعي طبيعة المكان العام، وتعكس سلوكها احترام التنوع الثقافي والعادات الاجتماعية. الجدل اشتعل حول الحدود بين الحرية الشخصية والذوق العام، وسط انقسام واسع بين المتابعين.

- تفاصيل الواقعة

وكشف الحاج عبد العال محمود عبد العال، المُسن الصعيدي، في لقاء صحفي مع المراسيل أثناء تواجده في محافظة الفيوم تفاصيل جديدة عن الواقعة، حيث قال: "كنت راكب المترو ورايح أصلي في السيدة زينب، وكان معي 8 رجال كبار في السن، أقلهم عمره 70 سنة. جت فتاة، حوالي 30 سنة، وجلست وحطت رجلها في وشنا. كلمتها بأدب وقلت لها: عيب يا بنتي نزلي رجلك، لكنها انفعلت وقالتلي: 'ملكش حاجة عندي، دي حرية شخصية."

وأضاف الحاج عبد العال: "كنت بهدوء شديد، لكنها بدأت تشتمني، وكل اللي في العربة اتضايقوا من تصرفها. الناس حاولوا تفض المشادة، وأخذها واحد إلى آخر العربة، وأنا معرفهاش، لكنها حطت رجليها في وشنا بشكل غير مقبول. لم أتوقع أن يُصور الفيديو ويُنشر على السوشيال ميديا".

وأوضح الحاج عبد العال: "أنا راجل صوفي، وكنت ذاهب للصلاة. كل اللي حصل إنني طلبت منها النزول رجليها بكل هدوء، وما كنتش أعرف أن في حد يصورنا، وكل السيدات في العربة كانوا جالسين بشكل طبيعي. الفتاة غلطت بردها وتصرفها كان مزعجًا للجميع".