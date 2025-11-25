200 مليون جنيه لاستكمال مشروع تجديد مساكن المغتربين بنصر النوبة

التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالمهندس أحمد بسيوني، مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان، والذي أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء وتسليم 1651 منزلًا بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلي والتشطيبات النهائية بشكل حضاري وجمالي، ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة.

وأكد محافظ أسوان أنه، في ظل التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربيني، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، فقد تم توفير اعتمادات إضافية بقيمة 200 مليون جنيه، ويتم بشكل مرحلي توفير باقي الاعتمادات للانتهاء من إحلال وتجديد 937 منزلًا آخر، يجري العمل فيها على قدم وساق ضمن المشروع نفسه.

ولفت المحافظ إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالي للانتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التي تنفذها اللجان المتخصصة، وكذلك استكمال أعمال الإحلال حتى يتسنى إنهاء المرحلة الحالية في التوقيتات المحددة لها. وأشار إلى أن اللجان الفنية تعمل بالتوازي على تحديد المنازل التي سيتم إدراجها في المرحلة الجديدة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة لأهالي نصر النوبة.