الطوابير تزين لجان انتخابات النواب في بورسعيد -فيديو وصور

زينت طوابير انتخابات مجلس النواب، اللجان الانتخابية، صباح اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في محافظة بورسعيد.

وشهدت لجان انتخابات مجلس النواب، إقبالًا كبيرًا، من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحين على المقاعد الفردية والتصويت على القائمة الوطنية، حيث يتنافس 11 مرشحًا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى، و9 مرشحين على المقعد الفردي الثاني في الدائرة الثانية.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.