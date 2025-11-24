إعلان

مدير أمن الدقهلية يتفقد لجان الاقتراع ويوجه بمساعدة كبار السن والسيدات- صور

كتب : رامي محمود

01:38 م 24/11/2025
    مدير أمن الدقهلية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (2)
    مدير أمن الدقهلية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (3)

تفقد اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، عددًا من مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بنطاق مدينة المنصورة لمتابعة إجراءات التأمين.

وزار مدير الأمن مقر لجنة الملك الكامل، وشجرة الدر، وابن لقمان، لمتابعة التزام القوات بتأمين سير العملية الانتخابية. وشدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، ومساعدة الناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

كما وجه الشرطة النسائية بتقديم الدعم للسيدات وكبار السن، وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 289 مرشحًا لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية موزعة على 604 مدارس، و45 معهدًا، و7 مراكز شباب، وجمعيتين زراعيتين، وجمعيتين أهليتين، ووحدة طب أسرة ووحدة محلية. بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب ضمن 10 دوائر انتخابية.

مدير أمن الدقهلية مساعدة كبار السن الدقهلية اللواء عصام الدين هلال

