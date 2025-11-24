الرعاية الصحية بجنوب سيناء تفعل خطط الطوارئ لتأمين انتخابات النواب

بالصور.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ملاكي وأجرة بكفر الشيخ

عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، غرفة الطوارئ المركزية برئاسة الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، وبمشاركة مديرى وأعضاء الإدارات الفنية بالفرع، للوقوف على جاهزية المنظومة الصحية، ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجرى خلال الاجتماع متابعة إجراءات رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات، ومراكز ووحدات الرعاية الأولية، مع التأكيد على تفعيل خطط الطوارئ واستدامة تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة، أو احتياجات داعمة قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

كما جرى مناقشة المستجدات الخاصة بانتظام عمل غرف العمليات الفرعية بجميع المنشآت الصحية، وآليات التواصل اللحظي بينها وبين غرفة الطوارئ الرئيسية لضمان التدخل السريع، وتبادل المعلومات أولاً بأول.

وأكد رئيس إقليم القناة، على أهمية التنسيق الدائم بين الإدارات الفنية، والعمل بروح الفريق لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومستقرة للمواطنين طوال فترة العملية الانتخابية، بما يعكس جاهزية واستعداد منظومة الرعاية الصحية بالفرع لخدمة المواطنين.

وأوضح أن غرفة الطوارئ مستمرة في الانعقاد والمتابعة اللحظية حتى انتهاء العملية الانتخابية، لضمان أعلى مستوى من الاستعداد وتوفير الدعم الطبي الكامل لكافة مدن المحافظة.