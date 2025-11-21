وفاة أحمد مصطفى مدرب كرة اليد بنادي باكوس فى الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

توفي الكابتن أحمد مصطفى، مدرب كرة اليد بنادي باكوس السكندري، ولاعب كرة اليد السابق، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ونعت منطقة الإسكندرية لكرة اليد، برئاسة العميد إسلام طاهر وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، في بيان رسمي المدرب الراحل، معربين عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد وأسرة نادي باكوس، "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

كما نعت عدد من الأندية السكندرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الكابتن أحمد مصطفى، مشيدين بمسيرته الرياضية وعطائه في مجال تدريب فرق الناشئين، ومقدمين التعازي لأسرته ومحبيه.