فرحة لم تكتمل.. قصة مأساوية لعروسين قضى عليهما الغاز بالمنيا (صور)

في قرية دفش الهادئة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بدا أن الفرح وجد طريقه أخيرًا إلى بيتين ينتظران ليلة العمر.

لكن زينة الفرح لم تجف بعد، ورائحة العطور ما زالت عالقة في الجدران، بينما كان القدر يرتب مشهدًا لم يخطر على بال أحد.

في صباحية يوم الزفاف منذ 10 أيام، تحولت الضحكات إلى صرخات، بعد العثور على العريس الشاب عادل ناجح وزوجته تهاني شنودة مختنقين داخل منزلهما، نتيجة تسرب غاز قاتل أنهى حياة الأحلام قبل أن تبدأ، بعد ساعات قليلة من انتهاء ليلة الزفاف.

وصلت سيارات الإسعاف، لكن الأمل كان ضئيلاً؛ فارق العريس الحياة فور وصوله إلى مستشفى سمالوط، بينما أُدخلت العروس إلى العناية المركزة تصارع من أجل البقاء.

ورغم محاولات الأطباء ودعوات الأهالي، أصر الموت على جمع العروسين مرة أخرى. ففي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لفظت تهاني شنودة أنفاسها الأخيرة، لتلحق بعريسها بعد أيام قليلة من رحيله، وكأنها لم تحتمل فكرة العيش بدونه، أو أن القدر أبى أن يفرّق بينهما.

عم الحزن القرية من جديد، وارتفعت أصوات النساء بالبكاء في مشهد أشبه بجنازة لفرح لم يكتمل، وتحول البيت الذي شهد زفافهما قبل أسبوع إلى مأتم كبير، فيما ترك الزوجان وراءهما قصة تُروى بالدموع ونهاية موجعة لحلم لم يُكتب له أن يعيش.

اقرأ أيضًا:



بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)









فاجعة ليلة العمر.. عريس يودع الدنيا في الصباحية والعروس تصارع الموت بالمنيا





