المنيا - جمال محمد:

بعد أيام قليلة من الحزن الذي خيم على أهالي قرية دفش، التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب وفاة عريس في يوم الصباحية، وإصابة عروسه بالاختناق بالغاز داخل منزلهما، عاد الحزن مجددًا بعدما لحقت الزوجة بزوجها بعد عدة أيام من تلقي العلاج ومحاولة إنقاذها في المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا يوم 13 نوفمبر الجاري، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة عن اختناق زوجين لم يمضِ على زواجهما 24 ساعة، بقرية دفش، فتم نقلهما إلى مستشفى سمالوط.

وتبين وفاة الزوج "عادل ناجح" متأثرًا بالاختناق إثر استنشاقه كمية كبيرة من غاز الكربون، فيما أصيبت زوجته "تهاني شنودة" وتلقت العلاج داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وبعد عدة أيام من الحادث الأليم، لحقت الزوجة بزوجها في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ليكتبا نهاية حياة لم تبدأ، وسط حالة شديدة من الحزن بين أهالي القرية والقرى المحيطة، مع دعوات للمرحوم بالرحمة.

اقرأ أيضًا..

فاجعة ليلة العمر.. عريس يودع الدنيا في الصباحية والعروس تصارع الموت بالمنيا