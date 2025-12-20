رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كليتي التمريض والتربية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي التمريض والتربية، وذلك في ظل بدء أكثر من 20 ألف طالب امتحاناتهم بمختلف كليات الجامعة اليوم.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة راغب، عميدة كلية التمريض، والدكتور مجدي الشحات، عميد كلية التربية.

بدأ الدكتور الجيزاوي جولته بتفقد امتحانات كلية التمريض في مركز الاختبارات الإلكترونية، برفقة الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مركز الاختبارات بالجامعة، حيث اطمأن على سير الامتحانات بالمركز، مؤكداً توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء اختباراتهم الإلكترونية.

كما تفقد رئيس الجامعة سير الامتحانات بكلية التربية، واستمع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة، واطمأن على تواجد رؤساء اللجان وانتظام حضور الملاحظين داخل اللجان، وكذلك توافر الأطقم والمستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل العيادات، لمواجهة أي حالات طارئة أثناء فترة الامتحانات.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور الجيزاوي أعمال تنفيذ مبنى المدرجات بالجامعة، مشيداً بمعدلات التنفيذ والجهود المبذولة، موجهاً بضرورة الاستمرار في العمل والالتزام بالجدول الزمني والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقاً للمواصفات المعتمدة، مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.