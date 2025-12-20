تفاصيل لقاء وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط مع الأئمة -صور وفيديو

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم السبت، لقاءً موسعًا مع أئمة المساجد وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة الوزير للمحافظة، وحرصه على التواصل المباشر مع الأئمة، ومتابعة منظومة العمل الدعوي، وتعزيز دور الإمام في نشر الوعي وخدمة المجتمع.

شهد اللقاء حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ، والدكتور أحمد نبوي عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور حسين القاضي مدير عام المراكز الثقافية بالوزارة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إلى جانب قيادات الدعوة والأئمة والوعاظ بالمحافظة، واستُهل اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ جمعة سليم.

وفي كلمته، رحب محافظ أسيوط بوزير الأوقاف، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتجديد الخطاب الديني، ودعم الأئمة باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني.

وأعلن عن تنظيم مسابقة كبرى للأئمة والدعاة بقيمة 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى مسابقة سابقة لطلاب الأزهر في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والسيرة العطرة بنفس القيمة، على أن يتم تكريم الفائزين في احتفال يقام بالقاهرة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

كما وجه المحافظ بتصنيع الزي الأزهري وفق أعلى معايير الجودة داخل المجمع الحرفي بالشامية بمركز ساحل سليم، وتوفيره عبر منافذ البيع بالمحافظة، مؤكدًا أهمية الاستعانة بالخبراء لتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة للتشغيل.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بزيارة أسيوط، مؤكدًا ارتباطه العلمي والإنساني بها، حيث درس بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع أسيوط. وأشاد بدور المحافظة في دعم الوعي الثقافي وإعمار المساجد، مثمنًا جهود الأئمة في نشر الفكر الوسطي.

وشدد الأزهري على أن الإمام قدوة في علمه وسلوكه وحضوره المجتمعي، داعيًا الأئمة إلى مواصلة القراءة والتعمق في العلوم، لتقديم خطاب ديني رشيد يتفاعل مع واقع الناس. وأكد أن أمانة الإمامة لا تؤدى إلا بعلم راسخ وفهم واعٍ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري داخل المساجد، والحفاظ على الزي الأزهري، وانتظام الدروس والخطب، والالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسيوط ووزير الأوقاف الدروع التذكارية تقديرًا للجهود المبذولة، كما أهدى الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف المصحف الشريف لوزير الأوقاف، تقديرًا لدعمه المتواصل لأئمة المحافظة.