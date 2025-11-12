في واقعة مؤلمة شهدتها إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لقي عريس مصرعه اختناقاً بالغاز وأصيبت زوجته في صباحية يوم الزفاف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بورود بلاغ لعمليات النجدة يفيد اختناق زوجين لم يمر على زواجهما 24 ساعة، بقرية دفش، وجرى نقلهما لمستشفى سمالوط.

وتبين وفاة الزوج "عادل .ن" 36 سنة، متأثراً بالاختناق إثر استنشاقه كمية كبيرة من غاز الكربون، وأصيبت زوجته "ماري.أ" وتخضع للعلاج داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتسبب الحادث في حالة شديدة من الحزن والاستياء بين أهالي القرية والقرى المحيطة، وسط دعوات للعريس المتوفى بالرحمة والمغفرة.