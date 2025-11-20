محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين في المنتدى الأفروآسيوي بماليزيا

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفد الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة في المنتدى الأفروآسيوي الذي عُقد في ماليزيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر.

وشهد اللقاء تكريم الطلاب المتميزين وهم: الطالب ديفيد هاني فكيه، الفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الأمن السيبراني وحماية الآثار باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عن عمر ثماني سنوات فقط، والطلاب يوسف وسام الإسلام ومريم علي عبدالصادق، وهم فريق برمجة وتقييم روبوت وتنفيذ التحديات المختلفة، الحاصلون على المركز الثالث عالميًا.

وحضر اللقاء كل من الدكتور عبد الرحمن علي مدير مدارس النيل المصرية الدولية فرع الأقصر، والمهندسة راندا بركاوي المدير التنفيذي لأكاديمية "تكنو ستيم" والوكيل المحلي للمسابقة في صعيد مصر.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالطلاب وإنجازاتهم المشرفة، موجّهًا بتكريمهم ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر تقديرًا لتفوقهم وتمثيلهم المشرف لمصر في المحافل الدولية.

وتُعد مدارس النيل المصرية الدولية من المدارس المعتمدة على تدريس مناهج جامعة كامبريدج، وتعتمد على دمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، فضلًا عن الدعم اللوجستي الذي قدمته للطلاب المشاركين.