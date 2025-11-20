إعلان

محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين في المنتدى الأفروآسيوي بماليزيا

كتب : محمد محروس

01:45 م 20/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين عالميًا 5
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين عالميًا 6
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين عالميًا 7
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين عالميًا 2
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين عالميًا
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين عالميًا 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفد الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة في المنتدى الأفروآسيوي الذي عُقد في ماليزيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر.

وشهد اللقاء تكريم الطلاب المتميزين وهم: الطالب ديفيد هاني فكيه، الفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الأمن السيبراني وحماية الآثار باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عن عمر ثماني سنوات فقط، والطلاب يوسف وسام الإسلام ومريم علي عبدالصادق، وهم فريق برمجة وتقييم روبوت وتنفيذ التحديات المختلفة، الحاصلون على المركز الثالث عالميًا.

وحضر اللقاء كل من الدكتور عبد الرحمن علي مدير مدارس النيل المصرية الدولية فرع الأقصر، والمهندسة راندا بركاوي المدير التنفيذي لأكاديمية "تكنو ستيم" والوكيل المحلي للمسابقة في صعيد مصر.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالطلاب وإنجازاتهم المشرفة، موجّهًا بتكريمهم ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر تقديرًا لتفوقهم وتمثيلهم المشرف لمصر في المحافل الدولية.

وتُعد مدارس النيل المصرية الدولية من المدارس المعتمدة على تدريس مناهج جامعة كامبريدج، وتعتمد على دمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، فضلًا عن الدعم اللوجستي الذي قدمته للطلاب المشاركين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد المطلب عمارة ماليزيا المنتدى الأفروآسيوي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة