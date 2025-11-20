أسيوط تدرس إنشاء أول دار أوبرا في صعيد مصر

محافظ أسيوط يشهد ندوة حول مستقبل التوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي (صور)

أسيوط- محمود عجمي:



أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء دراسة مشروع إنشاء أول دار للأوبرا المصرية في صعيد مصر، مؤكداً أن المشروع سيشكل مركزاً ثقافياً وتنويرياً يهدف إلى تقديم الفنون الرفيعة وإحياء التراث الفني المصري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو وعدد من الجهات المانحة.



وشدد المحافظ، على ضرورة اختيار موقع يلتزم بالاشتراطات الهندسية والمعمارية، موجهاً مديرية الإسكان لإعداد تقرير شامل ورسومات هندسية متكاملة لهذا الصرح الثقافي، مؤكداً أن دار الأوبرا ستكون نقلة حضارية وفنية طال انتظارها، وستتيح استضافة العروض العالمية ودعم المواهب المحلية.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.



وفي سياق متصل، رحب المحافظ بالشركات الراغبة في تشغيل وإدارة التاكسي النهري والأوتوبيس النهري لخدمة المواطنين ونقل البضائع، مع رفع كفاءة المحركات وإنشاء محطات ركوب حضارية بالقرى المطلة على النيل. كما أعلن قرب تشغيل مكتب التصديقات والخدمات القنصلية الجديد بديوان عام المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على المستندات الرسمية وفق أحدث النظم الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.



وفي ملف التدريب، وجه المحافظ بتوفير مبنى حكومي مناسب لنقل مركز التدريب التكنولوجي لمواكبة الإقبال المتزايد من الشباب على تعلم الحاسب واللغات، على أن يزود بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة.



كما أشاد بجهود إحياء مركز الحرف اليدوية ومنتجات خان الخليلي بمركز الفتح، معلناً تخصيص هيئة تنمية الصعيد موقعين في مدينة نصر والزمالك لإقامة معارض دائمة للمنتجات التراثية، مع التشديد على مراجعة الجودة والأسعار واختيار البائعين بعناية.



وفي قطاع المرافق، ثمن المحافظ جهود توصيل خط مياه شرب نقي لمنطقة الشعراوي الجبلية بدرنكة لخدمة نحو 2700 أسرة، موجهاً باستمرار التنسيق لتذليل العقبات.



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء والتي بلغت 99.17%، إضافة إلى نسب المتغيرات المكانية التي وصلت إلى 99%، كما تابع معدلات تقنين أراضي أملاك الدولة وفق القانون 144 لسنة 2017، مشدداً على الإسراع في الإزالات واسترداد الأراضي.



وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة والمراكز والمدن وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، موجهاً الشكر للمتبرعين على دورهم المجتمعي في دعم احتياجات المواطنين.