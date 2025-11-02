دون خسائر بشرية.. حريق يلتهم محلا بوسط مدينة المنيا- صور



المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا في الساعة الأولى من اليوم الأحد، نشوب حريق في أحد المحلات التجارية بمنطقة عمارات الجامعة، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات التجارية، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت سريعا قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية والمحلات المجاورة دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.