بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري أسيوط العلوي

كتب : محمود عجمي

10:49 م 19/11/2025
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي
    سيارة ميكروباص
    جانب من الحادث
    جانب من حادث التصادم
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي _

أسيوط - محمود عجمي:

شهد طريق قرية الواسطى أعلى كوبري أسيوط العلوي على نهر النيل، مساء اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متنوعة.

وحصل موقع "مصراوي" على القائمة الكاملة بأسماء المصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الشاملة لتلقي الرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وارتجاجات.

والمصابون هم: جيانو إسحاق إبراهيم (4 أعوام) إصابة ما بعد الارتجاج، و جاكو إسحاق إبراهيم (7 أعوام) إصابة ما بعد الارتجاج، و سحر عادل رياض (34 عامًا) في غيبوبة، و إسحاق إبراهيم غايث (38 عامًا) كسور مضاعفة بالقدم اليسرى، وحسن محمد سيد (45 عامًا) كسر بالقدم اليسرى.

وتتابع الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم رفع آثار التصادم لتيسير الحركة المرورية، وسط توجيهات من محافظ أسيوط بتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين.

قرية الواسطى كوبري أسيوط العلوي إصابة خمسة أشخاص حادث تصادم مستشفى أسيوط الجامعي

