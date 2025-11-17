انهيار شرفة بعقار في منطقة كابو بالإسكندرية.. والحي يتدخل (صور)

رئيس صرف الإسكندرية: واجهنا أمطارًا غير مسبوقة.. و8 مليارات جنيه للتطوير

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



انهارت شرفة بالطابق الثالث لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة كابو في نطاق حي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.



تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد سقوط شرفة من العقار رقم 19 بشارع الشهيد علي صالح بمنطقة كابو، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ.



وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن الشرفة المنهارة تخص الطابق الثالث، ما أدى إلى تلف عمود إنارة مجاور، دون وقوع إصابات.



تم تحرير محضر وجار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للتعامل مع العقار وفقًا لحالته الإنشائية.