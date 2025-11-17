محافظ سوهاج يتفقد رصف طريق جهينة بتكلفة 40 مليون جنيه

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة المراغة، تفقد خلالها أعمال رصف طريق بناويط – جهينة بطول 9 كيلومترات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، وعلي لطفي رئيس مركز ومدينة المراغة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يُنفذ بعرض 8 أمتار، بالتعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر، حيث بدأت الأعمال في يوليو الماضي، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 75% حتى الآن.

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة اليومية للانتهاء من المشروع في أقرب وقت نظرًا لأهمية الطريق كمحور حيوي يربط بين عدد من القرى والمراكز، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد " سراج " خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة وعناصر الأمان على الطريق، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي ملف رصف ورفع كفاءة الطرق أولوية خاصة ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية في مختلف المراكز والمدن.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار متابعة مشروعات الرصف الجارية بجميع المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.