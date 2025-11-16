إعلان

افتتاح أول مأمورية استئناف بالوادي الجديد وإتاحة التقاضي عن بعد (صور)

كتب : مصراوي

05:34 م 16/11/2025
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن افتتاح أول مأمورية استئناف بمحافظة الوادي الجديد، بهدف تخفيف عبء ومشقة انتقال المواطنين خارجها للتقاضي، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التقاضي الرقمي عن بُعد ضمن منظومة التحول الرقمي بالوزارة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، يرافقه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مجمع محاكم الخارجة الجديد بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.

تفقد الوزير والمحافظ مبنى المحكمة الذي يضم مقار للشهر العقاري ونيابات الأسرة والمرور، والمجهزة بأنظمة حديثة للتحرير الإلكتروني وربط البيانات لحظيًا؛ لتيسير الإجراءات على المواطنين واختصار زمن التقاضي.

ومن جانبه، أشاد المحافظ محمد الزملوط بجهود وزارة العدل في تحديث البنية القضائية، مؤكدًا أن المنشآت الجديدة ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التكامل المؤسسي.

