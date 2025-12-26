مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد نجله آدم بهذه الطريقة (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

02:10 ص 26/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    آدم نجل شيكابالا مع طارق حامد لاعب الزمالك الأسبق
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا (2)
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا ونجله آدم

احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، بعيد ميلاد نجله آدم والذي احتفل بعامه السادس.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لنجله آدم وكتب عليها "عيد ميلاد سعيد".

وكان شيكابالا قد رزق بمولوده آدم في 26 ديسمبر 2019، قبل أن يرزق بمولوده الثاني نوح في 2022.

واعتزل شيكابالا كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، ليعلق حذائه بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا داخل المستطيل الأخضر.

آدم شيكابالا

