احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، بعيد ميلاد نجله آدم والذي احتفل بعامه السادس.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لنجله آدم وكتب عليها "عيد ميلاد سعيد".

وكان شيكابالا قد رزق بمولوده آدم في 26 ديسمبر 2019، قبل أن يرزق بمولوده الثاني نوح في 2022.

واعتزل شيكابالا كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، ليعلق حذائه بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا داخل المستطيل الأخضر.