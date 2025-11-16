انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بالقليوبية - صور

بدأت اليوم فعاليات اليوم الأول من مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية على مستوى محافظة القليوبية، بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم والمحافظة، في إطار دعم الطلاب المتفوقين وتحفيز روح المنافسة بينهم.

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المسابقة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها المديرية بالتنسيق مع إدارات التعليم المختلفة، بالتعاون مع التوجيه العام للمواد الدراسية الأساسية، بهدف النهوض بالعملية التعليمية وتشجيع الطلاب على التفوق الدراسي.

وأشار وكيل الوزارة إلى مشاركة 12 مدرسة من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 4 طلاب لكل مدرسة، ليصل إجمالي المشاركين إلى 48 طالبًا وطالبة، بينما شارك اليوم الأول 3 مدارس بواقع 12 طالبًا وطالبة من 3 إدارات تعليمية مختلفة.

وأضاف عبده أن المسابقة تتضمن مواد دراسية أساسية تشمل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، وتهدف إلى تنمية قدرات الطلاب، واكتشاف مواهبهم، وغرس روح التنافس الشريف بينهم.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث أبدى الطلاب مستوى متميزًا في حل المسائل والاختبارات المختلفة، ما أثار إعجاب القائمين على المسابقة وأكد على أهمية هذه الفعاليات في صقل مهارات الطلاب العلمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدارس المشاركة اليوم هي: مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة (إدارة شبين القناطر)، مدرسة نور البيان الخاصة (إدارة العبور)، ومدرسة دملو تعليم أساسي (إدارة بنها)، حيث أسفرت المنافسات عن فوز مدرسة نور البيان الخاصة بإدارة العبور التعليمية وتأهلها للمرحلة النهائية من المسابقة.